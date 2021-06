Bowie in Lennon sta bila popolna šefa

V nadaljevanju preberite:

Biti najeti rock glasbenik: je to prekletstvo ali blago­slov? Vse je odvisno od perspektive. Lahko je tisti, ki ne bo nikoli stopil iz sence velikanov, ki jim stoji ob boku. Ali pa tisti, ki ima ravno dovolj seksa, drog in rock'n'rolla, hkrati pa se lahko brezskrbno sprehodi po mestu, ne da bi ga vsak drugi mimoidoči prosil za avtogram in selfi. Vse je odvisno tudi od tega, kdo te najame. Če sta to John Lennon in David Bowie, se nimaš kaj pritoževati. In Earl Slick, nekdaj čudežni deček newyorške rock scene, zdaj prekaljeni kitarski virtuoz pri 68 letih, se prav zares ne pritožuje.