Brez nas ne bi bilo Rogliča in Pogačarja

Za podvige Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča danes vesta vesoljna Slovenija in ves kolesarski svet. Za Valterja Bončo pa so vsi na sončni strani Alp stiskali pesti, ko je bil osamljeni slovenski jezdec na Giru 1994, ki je z 12. etapo švignil skozi Ljubljano in se ustavil v Kranju. To je bil eden prelomnih trenutkov, naše ceste so prvič po letu 1971 gostile najbolj zveneča imena tega športa in Bonča je v njihovi družbi na vrhu Jelenovega klanca zasedel 13. mesto. Tedaj še nihče ni slutil, da se bodo nekoč s slovenskega asfalta v profesionalno karavano odpeljali najboljši na svetu.