Brigita Langerholc Žager: Slovenija je duša Zemlje

V nadaljevanju preberite:

Brigiti Langerholc Žager je že dolgo jasno, da naziv ene najboljših atletinj na svetu ne prinaša večne sreče. Magistrica socialnega menedžmenta neprofitnih organizacij, žena, mama treh deklic in vsestranska učiteljica osebnostne rasti, joge in dihalnih tehnik se je po boju s hudo depresijo duhovno povzpela zares visoko. Prepričana je, da bi bilo več prebujenih ljudi, če bi se vsak iskreno razkril – najprej sam sebi. Pogovarjali sva se o njeni biografiji Do cilja in naprej, v kateri opisuje svoje odraščanje, ločitev staršev in pot do uspeha; med drugim razloži, zakaj ji je trener dal tisto, česar ni dobila doma.