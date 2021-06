Bruno Šulman: Večinoma kuham jaz. Moja punca rada jé

V nadaljevanju preberite:



​V solzah in smehu se je iztekla že sedma sezona priljubljenega kuharskega šova Masterchef Slovenija. V oddaji, narejeni po britanski licenci, v kateri tekmuje šestnajst ljubiteljskih kuharjev, si je letošnji pokal, naziv masterchef Slovenija in nagrado 50.000 evrov prislužil 21-letni Bruno Šulman. V brunarici, le nekaj korakov stran od stavbe Pop TV, sva se pogovarjala o prvih občutkih po zmagoslavju in poslovnih načrtih. Energični študent psihologije in športnik, ki se vrsto let posveča teku čez ovire, dobro ve, da brez truda in akcije v pravem trenutku ni pravega uspeha.