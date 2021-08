Čarobne italijanske noči

V nadaljevanju preberite:

Če se vam zdijo italijanski turisti na letošnjem dopustu še posebej prešerno razpoloženi, poznamo razlog – Apeninski polotok jezdi na valu navdušenja nad športnimi podvigi, ki so se potihem začeli že februarja, nadaljevali pa z zmago nogometne reprezentance v julijskem finalu eura 2020. Popoln izbruh italijanskega športa je sledil na začetku avgusta na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer so Italijani pobrali rekordnih 40 kolajn. Rojakom v domovini so tako priredili nepozabno poletje, ki je vsaj malce zabrisalo spomin na tegobe koronavirusnega leta 2020.