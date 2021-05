Če je dovolj strasti, se čas vedno najde

V nadaljevanju preberite:



Prijateljici še iz študentskih časov, obe s filozofske fakultete, obe blondinki, obe mladi mamici, obe z močno željo po ustvarjanju in s čutom za estetiko. Vse to in še več je povezovalo Evo Duša Hodnik in Ano Turšič, ko sta pred približno tremi leti zagnali projekt Wood & Blonde. Našli sta še eno skupno strast – les – in začeli ustvarjati mizice in štore, ki so videti precej bolj elegantno, kot zveni ta beseda.