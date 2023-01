Črna ovca vrača udarec

V nadaljevanju preberite:

V torek je uradno izšla avtobiografija britanskega princa Harry­ja Spare (Rezerva) in se takoj zavihtela na vrh lestvice spletne trgovine Amazon ter postala najhitreje prodajana neleposlovna knjiga vseh časov v Veliki Britaniji. Že pred njenim izidom smo zaradi španskega prevoda, ki se je »po pomoti« znašel v knjigarnah, predvsem pa zaradi treh prinčevih intervjujev v najbolj gledanih televizijskih oddajah izvedeli vse bistvene umazane podrobnosti. Čeprav Harry trdi, da želi z družino zakopati bojno sekiro, to počne tako, da desnico ponuja v znak sprave, v levici pa vihti nož in para podobe, ki jih je desetletja skrbno loščila cela vojska piarovcev.