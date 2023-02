Čudež pri Jajcu

V nadaljevanju preberite:

V hribih so našli rekordne količine zlata, prebivalci pa so razdeljeni. Nekateri želijo razvoj in nova delovna mesta, druge skrbi onesnaževanje. »Pravijo, da so ga našli na dveh lokacijah, a mislim, da narod od tega zlata ne bo imel koristi,« pravi eden izmed njih.

Ni minilo niti polno leto, odkar je županja Snežana Ružičić slovesno odprla bankomat v tamkajšnji krajevni ambulanti. Od takrat prebivalcem Jezera, ene najmanjših občin v Bosni in Hercegovini, gotovine zagotovo ne manjka. A komaj so si žepe napolnili s konvertibilnimi markami, se je zgodil nov čudež: v hribih okoli njihovega majhnega kraja, ob glavni cesti med Mrkonjić Gradom in Jajcem, so odkrili rekordne količine zlata.

Strokovnjaki so izračunali, da naj bi šlo za koncentracijo 27,5 grama na tono izkopa. Kar je, pravijo, neverjetna vsebnost celo za svetovno znane rudnike zlata.