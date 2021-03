Čustveni vozli

Negativni dogodki, ki jih je nekdo doživel v preteklosti, niso tako pomembni sami po sebi. Tisto, kar je res pomembno, so izkrivljena prepričanja o sebi, drugih in svetu, ki jih je človek razvil iz negativnih doživetij. Ti »naučeni« sklepi pozneje postanejo pravila, po katerih živi. Ko v odraslosti ljudje zavržejo prepričanja, za katera so spoznali, da so napačna, in jih zamenjajo s pravilnimi, njihova negativna preteklost ne definira več njihove osebnosti.