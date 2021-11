Danes za jutrišnje preživetje

»Glede na naše ravnanje z okoljem sploh ni nemogoče, da se nam zgodi katastrofa, ki bi uničila rastline in živali. Ohran­janje genskih virov kmetijskih rastlin je zato izrednega pomena, saj so avtohtone, domače sorte ali populacije s svojo gensko raznolikostjo in prilagojenostjo danim talnim in podnebnim razmeram dragocen vir za žlahtnjenje novih sort, hkrati pa so pomemben narodov zaklad, ki ga je treba trajnostno upravljati in ga moramo ohraniti za prihodnje rodove,« pravi dr. Jelka Šuštar Vozlič, strokovno-tehnična koordinatorica Javne službe nalog rastlinske genske banke.

Ljubljanska ledenka, ki za marsikaterega vrtičkarja sodi med našo naravno dediščino, je znano ime ter med vrtičkarji in solatnimi sladokusci zelo priljubljena. A krhkolistna solata z nežno sklenjenimi glavicami, ki so jo izvorno pridelovali v okolici Ljub­ljane in so jo zaradi njene odličnosti že v 19. stoletju začeli sejati tudi drugod po Evropi, bi bila za nas skoraj izgubljena.