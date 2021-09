Darko Siuka, dr. med.: V septembru sonce ne zadostuje več

V nadaljevanju preberite:



Darko Siuka, dr. med., specialist gastroenterolog iz UKC Ljubljana je eden najbolj znanih promotorjev jemanja nepogrešljivega vitamina D in nošenja mask od samega začetka koronske krize. Nazadnje sva se pogovarjala lani jeseni, ko je napovedal konec epidemije letos pozno spomladi. Zdaj smo po njegovih besedah sredi zadnjega večjega vala. Kar zadeva maske, pravi, da ga žalosti, ker jih določeni odrasli ne želijo nositi. Razložil je tudi, zakaj se mu argument, da pod masko vdihujemo svoje telesne izločke ter lahko sprožimo težave s kožo, ne zdi zadosti prepričljiv.

V oddaji Dobro jutro ste ob voditeljici, ki ni imela maske, sami to nosili. Zakaj?

Na začetku epidemije v Sloveniji sem prvi med zdravniki javno opozoril na pomen nošenja mask in si prizadeval, da bi jih kar najhitreje uzakonili. V tednu dni smo združili moči različni zdravniki in to tudi dosegli. V javnosti vedno nastopam z masko.