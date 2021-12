David Razboršek: Vavčer za večer s srečnim koncem

V nadaljevanju preberite:

Za usodno nesrečo, zaradi katere ne more hoditi od svojega 29. leta, ni bil kriv alkohol. Morda tudi zato David Razboršek velja za enega najuspešnejših botrov varne vožnje brez alkohola ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Podelili so mu že vrsto prestižnih mednarodnih nagrad za spreminjanje škodljivih navad v družbi in spodbujanje prave odgovornosti do sebe in drugih. Njegova energija, bojevitost in pogled proti soncu lahko navdihnejo vsakogar.