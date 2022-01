Deja Doler Ivanović: Slovenci smo zelo zahtevna publika

V nadaljevanju preberite:

Deja Doler Ivanović je danes naša in mednarodna funkcionarka na področju vrhunskega športa ter prijetna sogovornica. Uradno ima že dolgo možev priimek, a javno uporablja tudi dekliškega, saj se je z njim vtisnila v spomin večine oboževalcev rokometa. Pogovarjali sva se o njeni zasebnosti in poslu ter o velikem jesenskem dogodku – evropskem prvenstvu v rokometu za ženske, saj bo glavna gostiteljica prav Slovenija. Pravi, da Slovenci želimo, zahtevamo in smo zadovoljni le s top rezultati. Kar zadeva enakovrednost spolov, je absolutno proti ideji, ki se je pojavila na mednarodni ravni, tj. da bi prvenstva za ženske v celoti vodile te, zato je glasovala tudi proti predlogu, da bi imeli na tekmovalnem parketu le ženske sodniške pare.