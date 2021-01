Desetletja sožitja narave in človeka

V nadaljevanju preberite:

Kozjanski regijski park je bil kot Spominski park Trebče ustanovljen 21. januarja 1981. Gre za eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji, meri 206 kvadratnih kilometrov in večidel je uvrščeno v območja Natura 2000. Kozjansko, za mnoge še neodkriti biser, je lepo v vseh letnih časih. Spomladi nas vabijo cvetoči travniki in sadovnjaki, poleti nas hladna reka Bistrica čudovito osveži, jeseni se gozdovi odenejo v najbolj neverjetne odtenke, pozimi pa na zasneženih poboč­jih Vetrnika najdemo mir in tišino, ki bi ju zaman iskali drugje. V dneh, ko sanjarimo o eksotičnih potovanjih, se velja spomniti, da imamo neukročeno lepoto tudi tik pred svojim nosom.