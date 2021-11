Distopični svet Aleksandra Lukašenka

V nadaljevanju preberite:

Prizori z meje med Belorusijo ter Poljsko in Litvo v teh dneh spominjajo na tisto, kar smo pred šestimi leti gledali pri nas. Množice obupanih beguncev se poskušajo čez ovire prebiti v »obljubljeno deželo« Evropsko unijo. Obstajajo pa pomembne razlike. Beguncev je veliko manj, kot jih je bilo takrat. Policisti na Poljskem in v Litvi so veliko bolj nasilni, kot so bili leta 2015 na primer v Sloveniji. In predvsem, tokrat je povsem jasno, kdo je za begunskim valom.

Zadnji evropski diktator, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, hoče s potiskanjem bližnjevzhodnih beguncev – omogočil jim je zakonit in varen prihod v svojo državo z letali – v EU to prisiliti, da sprosti sankcije proti njegovemu režimu, oziroma se ji zanje maščevati. Kdo je človek, ki že več kot četrt stoletja drži Belorusijo v železnem prijemu in zdaj kot mafijski boter izsiljuje združenje držav, ki o sebi meni, da je eden odločilnih akterjev svetovnega dogajanja?