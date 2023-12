Doba Taylor Swift

V nadaljevanju preberite:

»Kot pop zvezda sodi v izbrano družbo z Elvisom Presleyjem, Michaelom Jacksonom in Madonno. Kot tekstopisko jo primerjajo z Bobom Dylanom, Paulom McCartneyjem in Joni Mitchell. Kot poslovna ženska je zgradila imperij, ki je po nekaterih ocenah vreden več kot milijardo dolarjev. Kot slavna osebnost je v vseh pogledih pod drobnogledom – od tega, s kom je, do tega, kaj nosi. Že dolgo nenehno vzbuja pozornost – in ve, kako to pozornost uporabiti. Toda letos se je nekaj spremenilo. Razprava o vsakem njenem gibu se je zdela kot razprava o politiki ali vremenu – tako široka, da ne potrebuje konteksta. Postala je glavni lik sveta,« v decembrski številki revije Time, v kateri so Taylor Swift oklicali za osebnost iztekajočega se leta, piše novinar Sam Lansky.