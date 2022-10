Dobro jutro iz Gornje Radgone

V nadaljevanju preberite:

Marsikatera javna oseba, ki svoje bistvo išče v industriji, ki skrbi, da nam je na svetu zabavno, se ne sprijazni, da bi ji vreščali, skandirali in jo prepoznavali po imenu, ki so ji ga izbrali starši. Nadenejo si bolj ali manj posrečene vzdevke, če smo patetični, umetniška imena. Verjetno se težko strinjate oziroma ne veste, da je Nobelovo nagrado za literaturo pred leti prejel Robert Allen Zimmerman. Ja, čudna so identifikacijska pota. Ali pa zelo zanimiva, kot pri Michaelu Leopoldu iz Gornje Radgone.