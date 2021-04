Dobro počutje je pomembnejše od dobička

V članku preberite:

April je svetovni mesec krajinske arhitekture in ob tem so slovenski krajinarji pripravili vrsto dogodkov. Zaradi podnebne in zdravstvene krize smo spoznali, kako močno na naše počutje vplivajo primerna bivališča in urejeno okolje. Zakaj se mesta krčijo in zakaj investitorji neradi prisluhnejo nasvetom krajinskih arhitektov. Ali imamo še čas, da popravimo, kar smo zavozili?