Dr. Irena Swanson: Sprašuj, le tako se lahko naučiš kaj novega!

Njeno področje dela in raziskovanja zajema komutativno algebro. Pravi, da bi na univerzi vsekakor rada povečala število žensk, še bolj pa se ji zdi pomembno povečanje prisotnosti etničnih manjšin, kajti vsi potrebujemo zglede, kaj je mogoče doseči v življenju. Dr. Irena Swanson je čez lužo odšla kot dijakinja za izmenjavo leta 1982. Prej je odraščala v redko poseljeni, a precej veliki vasi Čreta na Pohorju. Trenutno z možem, s katerim imata sina, živita v mestu West Lafa­yette v ameriški zvezni državi Indiani. V prostem času vrtnari ter zase in zanj šiva barvite bluze, srajce in še marsikaj drugega. Posebno rada ustvarja krpanke – tako zelo, da je kot nesporno izjemna matematičarka iznašla svojo metodo oziroma sistem za še bolj spretno in hitro šivanje.