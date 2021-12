Družina, ki zna uročiti pogled

V nadaljevanju preberite:

Nocoj ob 22:25 bo na prvem programu TV Slovenija na sporedu dokumentarni film Tri generacije – Marlenka, Marija Lucija in Hana Stupica, o eni najbolj znanih umetniških družin pri nas in njenih treh članicah, odličnih ilustratorkah, ki so polepšale otroštvo številnim generacijam otrok. O umetnicah in nastajanju filma sva se pogovarjali z avtorico dokumentarca Majdo Širca.