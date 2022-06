Dvanajstletni Theo s knjigo o pogumnih zvezdah

V članku preberite:

Na prvi pogled je Theo Mihajlović običajen 12-letnik, ki se rad druži s prijatelji in trenira nogomet. Tudi njega je korona zaprla za domače stene, kar je bilo »malo bedno, ker nisem videl sošolcev, malo pa tudi super, ker sem lahko dlje spal«, je odkrit živahni šestošolec. Med epidemijo pa se mu je zgodilo nekaj nepozabnega: napisal je svojo prvo pravljico o pogum­ni zvezdici Pii in na učiteljevo spodbudo je pred kratkim izšla celo v knjižni obliki. Seveda to brez podpore družine ne bi bilo mogoče, a saj Theo že dolgo ve, da so mama Ksenija ter brata Jaka in Andraž »njegovo zvezdno kraljestvo«, kot je napisal tudi v predgovoru h knjigi.