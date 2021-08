Dve Maji, potem pa suša

V nadaljevanju preberite:

Badmintonistke Maje Ipavec verjetno ne poznate, ko je udrihala po perjanici, se je udeleženka olimpijskih iger v Pekingu in Londonu pisala Tvrdy. Zdaj 37-letna mamica dveh hčerkic že dolga leta čaka na naslednika ali naslednico. Badminton je lahko zabaven, lušten ali pa neizmerno zahteven.



Med olimpijskimi igrami v Tokiu smo lahko sprem­ljali tudi nekaj prenosov badmintonskih virtuoznosti. Brez slovenskih nastopov. Tako je že dolgo. Naša najuspešnejša badmintonistka doslej je 37-letna Ljubljančanka Maja Ipavec, na igriščih z loparjem v roki jo pomnimo kot Majo Tvrdy.



Nastopila je na igrah v Pekingu in Londonu 2008 in 2012, pred njo le še Maja Pohar leta 2000 v Sydneyju. Za uvrstitev na igre ni bilo državnih kvot, »uvrščenih je bilo 38 najboljših s svetovne lestvice, na lestvici je bilo 1500, 2000 tekmovalcev, je bilo res težko«. Olimpijsko sito se do zdaj ni spremenilo. A Azijci tudi v badmintonu, kot v namiznem tenisu, tako prednjačijo, da zasedejo približno 30 prostih mest, za osem se bori preostali svet.