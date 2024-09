Eden največjih v 20. stoletju

V nadaljevanju preberite:

Rodil se je v New Orleansu, kjer se v Mehiški zaliv izliva največja severnoameriška reka Misisipi. Del otroštva je preživel na rasističnem jugu v Alabami, večino odraslega življenja pa v najbolj liberalnih mestih ZDA, predvsem v New Yorku. Čeprav je napisal samo peščico novel, je s pisanjem zaslužil bogastvo, a je skoraj vsega pognal za ekstravagantno življenje, zaznamovano z odvisnostjo od alkohola in mamil. V ponedeljek bo minilo sto let od rojstva Trumana Capoteja, enega največjih ameriških pisateljev 20. stoletja.