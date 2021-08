Eden od treh največjih v zgodovini

Res je, da lahko tudi v nekaterih brutalnih športih, kot sta boks ali ameriški nogomet, športniki, ki so dopolnili štiri desetletja, dosegajo vrhunske rezultate. Po drugi strani pa v moškem profesionalnem tenisu ni tako. Edini te starosti med najboljšimi je zdaj švicarska legenda loparja in rumene žogice Roger Federer. V nedeljo bo na svoji rojstnodnevni torti upihnil 40 sveč.



A najbrž fenomen ne bo več dolgo trajal. Čeprav lahko Federer še vedno poseže po dobrih rezultatih, so ga v zadnjih letih najbrž s precejšnjo starostjo (za poklicnega teniškega igralca) povezane poškodbe odnesle z vrha teniške lestvice ATP, kjer je trenutno na devetem mestu. Pri tem morda ni odveč podatek, da mu je v prvi stoterici poklicnih tenisačev po starosti blizu le Feliciano López, a je dober mesec dni mlajši Španec na lestvici daleč za njim, na 92. mestu.