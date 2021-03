Jara kmeta iščeta sorodne norce

V nadaljevanju preberite: Da je most med kulturo in agrikulturo zlahka prehoden, sta spoznala in dokazala 29-letna Ana Marija Garafol in 27-letni Peter Kuntarič in mestno, kulturno alternativo zamenjala za življenje na ekološki kmetiji Na Samini tik Stične. Pridelujeta eko zelenjavo in zelišča ter redita prepelice. Skok v nemestno samoto, pravita sodelavca Radia Študent, zanju ni totalna sprememba, zgolj nadgradnja. Načrtujeta širitev dejavnosti in si želita še par ali dva rok v pomoč, čez čas pa morda manjšo skupnost.