EU, ZDA in Nato so dejansko v vojni z Rusijo

Po izobrazbi je pravnik, a je ves čas novinar. Najprej na Radiu Študent, potem več kot 41 let na Radioteleviziji Slovenija. Leta 1989 je iz Jugoslavije šel za dopisnika v Moskvo, v Sovjetsko zvezo, leta 1996 se je iz Rusije vrnil v Slovenijo. Zato je Miha Lampreht (letnik 1957) zelo primeren sogovornik o dogajanju v vzhodni Evropi, kar kot komentator zunanjepolitičnega uredništva Radia Slovenija intenzivno počne v dneh, ko se vojna med Rusijo in Ukrajino po osmih mesecih nikakor ne umirja, ampak vedno bolj razplamteva. O tem, kaj se dogaja, zelo težko sklepamo, saj, kot poudarja, je prva žrtev vojne vedno resnica.

Vendar Lampreht ni samo primeren sogovornik za vojno na našem vzhodu, ampak tudi za tisto na Radioteleviziji Slovenija, kjer dela več kot 41 let. Čeprav pravi, da si ni posebno želel, je bil namreč dolgo, najprej od 2003 do Grimsovega zakona leta 2005, potem v letih od 2010 do 2019, na enem od treh najvišjih položajev RTVS, na položaju direktorja Radia Slovenija.