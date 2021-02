Fant, ki je zabrisal lasate metalce v kanto za smeti

V nadaljevanju preberite:

Konec 80. let se je na skrajnem severozahodu Združenih držav Amerike pojavila nova zvrst rocka za nove čase. Njeno največje ime je bila Nirvana, predvsem pevec, kitarist in glavni ustvarjalec njene glasbe Kurt Cobain. Umrl je boleče mlad, kot marsikatera rock legenda star usodnih 27 let. Čeprav je imel velike težave z zlorabo vsakršnih substanc, ga niso pokopale droge in pijača, ampak strel iz šibrovke, ki si ga je v glavo sprožil sam. Zgodba prve zvezde novega rocka, grungea, se je začela 20. februarja 1967 v logarskem mestu Aberdeen v ameriški zvezni državi Washington.