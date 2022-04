Fantje neradi priznamo, da so dekleta boljša

V nadaljevanju preberite:

Osemkrat zapored je bil na olimpijskih igrah, devetič brez posebnega povabila, v Tokiu pa brez možnosti za nastop. Enkrat zlati in dvakrat bronasti olimpijec Rajmond Debevec se osmega avgusta upokoji, a le kot pripadnik športne enote Slovenske vojske. Zračno puško je odložil, prečrtal bo trojni položaj in legel, pa ne k počitku, ampak v strelski položaj, v katerem je devet let po abrahamu še vedno lahko vrhunski. Zaradi komercializacije strelstva po ruskem nareku pa svoj šport še komaj prepozna.