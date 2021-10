Fotografa Arne Hodalič in Katja Bidovec: Uživava v delu. Skupaj.

V članku preberite:

Skupaj potujeta po svetu, tudi večino dela v studiu opravita v dvoje in pri tem uživata. Arneju Hodaliču in Katji Bidovec se pogosto zgodi, da mislita iste misli. Njun prenovljeni podstrešni dom v Kranju je nekakšna hiša odprtih vrat, hkrati dom in fotografski studio. Z velikih belih sten vzdušje ustvarjajo njune izbrane fotografije. »Dobro nama gre,« pravi on, ona pa doda: »Super je, če se najdeš v življenju in v delu in se imaš lepo. Kaj govorijo drugi, pa ni pomembno.«