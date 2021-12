François z obrobja Slovenskih goric

Šampanjec je seveda doma v Šampanji, originalno pokrajini Champagne, na severu Francije. Čeprav se lahko samo tamkajšnje peneče vino imenuje šampanjec, to nikakor ne pomeni, da drugje ne pridelujejo odličnih penečih vin. Tudi pri nas. Najbolj znane slovenske penine so iz Gornje Radgone in z Bizeljskega, odlične pa pridelujejo še številni manjši vinogradniki. Eden od njih, s celoži­v­ljenjskimi izkušnjami z vinom, je Franc Bezjak iz Zamušanov.

Kaj imajo Zamušani z vinom? To, da ležijo na jugu Slovenskih goric, ene najbolj znanih slovenskih vinskih pokrajin. Te se prav tam prevesijo v ravnino, na k soncu obrnjenih blagih pobočjih pa so, kakor jim pravijo, idealne vinogradniške lege. Takšnih je na vsem svetu samo nekaj odstotkov. Franc Bezjak je iz teh krajev doma, a da se je vrnil sem in v domače kraje pripeljal šampanjec, pardon, penino, je minilo kar veliko časa.