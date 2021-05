George Clooney uživa v filmih in lovu na zločince

V članku preberite:

Kako je odraščal veliki zvezdnik, ki bo čez nekaj dni dopolnil 60 let, in s katero vlogo se je prebil med najbolj priljubljene igralce. Kateri režiser je najbolj vplival nanj in kdaj je tudi sam sedel na režiserski stolček. Zakaj se je tako pozno odločil za družino in kaj uči svoja dvojčka, ki bosta v kratkem praznovala 4. rojstni dan. Ob kakšni priložnosti je vsakemu od 13 prijateljev podaril po milijon dolarjev. Kdaj je v njegovo življenje vstopila lepa in uspešna odvetnica Amal Alamuddin in kako želita skupaj izboljšati svet.