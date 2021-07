Grozljivkam se ni treba prilagajati

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je 17. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Za ljubitelje grozljivk bo med 16. in 18. julijem obvezen postanek v Ormožu, od 20. do 24. julija pa še Ljutomeru. Poleg več razstav, delavnic in tradicionalne parade zombijev si bo mogoče ogledati nabor kratkih filmov in 35 celovečercev; šest izmed njih se bo potegovalo za nagrado hudi maček. O častnih gostih festivala, retrospektivi južnokorejske grozljivke, Mali delavnici groze in stanju slovenske žanrske produkcije je za Nedelo spregovoril programski vodja festivala Tomaž Horvat.