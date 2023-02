Hop, Cefizelj, varal si!

V nadaljevanju preberite:

Ena od vej delovanja detektivskega dela je preverjanje sumov skakanja čez plot. Ko stranka naroči zasledovanje domnevno nezvestega partnerja, ne gre več za reševanje zakona, odnosa, ampak zgolj za ugotavljanje, ali je nekaj res ali ne, pove 36-letni detektiv Dušan Poslek iz mariborskega Detektiv biroja. Med naročniki sledenj je enako moških kot žensk, stranke imajo različno globoke žepe, sumi se v največji meri potrdijo. Največ se greši na delovnih mestih, hudo zgrešena pa je stereotipna podoba televizijskih in filmskih detektivov v plaščih, s fajfo in pištolo, ki se radikalno razlikuje od realnosti. Da o zmedi okoli poimenovanj detektivov, kriminalistov in preiskovalcev niti ne razpredamo.