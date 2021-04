Ideal renesančnega polihistorja

V članku preberite: Renesansa navadno imenujemo čas 15. in 16 stoletja, ko se je Evropa izvijala iz pogosto sicer preveč demoniziranega mračnega srednjega veka. Čas, ko se je stara celina po stoletjih spet odprla védenju, je seveda potreboval novega človeka. Človeka odprtega duha, naprednega, inovativnega, vedoželjnega. Človeka, ki hoče pridobiti vse znanje sveta. Polihistorje, vsevedce tistega časa, so stoletja pozneje poimenovali renesančni možje in največji med njimi je bil Italijan Leonardo da Vinci.