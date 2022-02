Idioti o meni pišejo stvari, da mi gre na bruhanje

V nadaljevanju preberite:

Ko si sežeta v roke ata našega tekmovalnega alpskega smučanja ter novinar, kolumnist in bojda smučar s srcem in životom, iz tega babištva na svet priveka skoraj petsto strani pričakovano zanimivega branja. Pri Beletrini je izšla avtobiografija Toneta Vogrinca z naslovom Vsi me kličejo Tona, njen izid pa sovpada z 80 leti, ki jih je na tem svetu preživel glavni knjižni junak. O začetkih, junakih, prijateljih, sporih, otrocih, ženah, želji, da bi spravno posedel z Matejo Svet, pa kajpak o tem in onem.