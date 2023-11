Indija se duši v smogu

V nadaljevanju preberite:

Razmeroma hiter gospodarski vzpon Indije po eni strani prinaša boljše življenje v državi, ki je od letos prva po številu prebivalstva na svetu. Po drugi strani prinaša številne težave: še povečuje že tako velike razlike med uradno prepovedanimi, vendar globoko kulturno zakoreninjenimi kastami, ter velike pritiske na okolje. Ti povzročajo hudo onesnaženje zraka. Ker je koncentracija prašnih delcev s premerom manj kot 2,5 mikrometra (PM 2,5) v prestolnici New Delhi izjemno visoka, so sprejeli ostre ukrepe za zaščito zdravja prebivalcev. Med drugim so v sredo zaprli vse šole.

Svojevrsten rekord je vrednost PM 2,5 dosegla v minulih dneh. V New Delhiju, delu veliko večjega megamesta Delhi, v katerem po ne najbolj zanesljivih podatkih živi vsaj 16 milijonov ljudi, skupaj s širšo okolico pa 20 milijonov ali še več, so ta teden namerili koncentracijo PM 2,5 več kot 500 mikrogramov na kubični meter. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da povprečna letna koncentracija teh za zdravje zelo nevarnih delcev v zraku, ki lahko zaradi majhnosti prodrejo celo v človeški krvožilni sistem, ne bi smela presegati petih mikrogramov na kubični meter. V New Delhiju so jo torej presegli za več kot stokrat.