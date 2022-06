Irena Petrič: V svetu, polnem Kardashianov, bodi jaga baba

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se vedno znova razdeli in prereka ob omembi peterokrake zvezde, po svežih dognanjih raziskovalke Irene Petrič, tudi mame, žene, oblikovalke in avtorice letos izdane knjige Zvezda, ki vodi v večnost, pa je v naši folklori in zgodovini v resnici najbolj zastopana zvezda jutranjica in morda bi njena močnejša obuditev sprožila več narodne sprave. Gre za osemkrako zvezdo z bogato simboliko. O tej, o staroverstvu oziroma naravoverstvu v našem prostoru in o starodavni kitajski tehniki branja obraza sva se pogovarjali ob jutranji kavi.