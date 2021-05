Irena Yebuah Tiran: Dolgo obdobje nisem odpela niti tona

V članku preberite:

Koliko nastopov v živo je imela lani Irena Yebuah Tiran in zakaj jo skrbi, kako se bo vrnila v stari tempo. Zakaj je predstava Črna koža, bele maske, ki so jo v Anton Podbevšek Teatru odigrali preko spleta, posebej aktualna v teh časih. Zakaj zna njen oče, ki je bil rojen v Gani, najbrž več slovenskih pesmi kot ona. Zakaj je to, da ima sestro dvojčico Leticio, zanjo največje darilo življenja in zakaj je umetnost zanju še posebej pomembna. Kaj ji je všeč v domovini njenega očeta in kaj bi spremenila v Sloveniji.