Izidor Gašperlin: Danes otroci vzgajajo drug drugega

Poznamo ga kot partnerskega in družinskega terapevta, tudi kot avtorja knjig Čutim, torej sem, Striptiz v dvoje in Solo v dvoje. Izidor Gašperlin, že dolgo tudi redni sodelavec Nedela, pa je dejaven tudi na področju starševstva in vzgoje, saj se teme tesno prepletajo. Znan je po tem, da stvari pove naravnost in brez olepševanja. Ker od blizu spremlja odnose v družbi, ve, kako kaotični so, zato poziva: Čas je za radikalne spremembe.