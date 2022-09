Jelka Reichman: Možu gre vsa čast, on je mučenik

V nadaljevanju preberite:

Jelka Reichman se je s podobami iz knjig Šivilja in škarjice, Maček Muri, Moj prijatelj Piki Jakob in mnogimi drugimi vtisnila v ljub spomin najmanj trem generacijam. Akademska slikarka in ilustratorka, ki se lahko med drugim pohvali z dvema prestižnima nagradama za življenjsko delo ter z nazivoma Slovenka leta 2011 in častna meščanka Ljubljane (2016), je tudi nadvse zgovorna in karizmatična ženska. Dve uri pogovora v prostorni hiši v Ljubljani, kjer živita z možem, sta minili tako bliskovito hitro, da vmes niti ena od naju ni spila niti požirka osvežilne pijače, ki jo je gostiteljica prijazno ponudila na samem začetku.