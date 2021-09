Jure Godler: Ne čakam na navdih, ker ga nikoli nimam

V nadaljevanju preberite:



Vsi ga poznamo po vodenju oddaj Ta teden z Juretom Godlerjem in kviza Milijonar, vemo, da je skladatelj, manj znano pa je, da se je televizijec vpisal tudi v klub pisateljev. Po Predsednikovi norosti, tragikomediji v dveh dejanjih, ki je izšla pred dvema letoma, si je zadal cilj, da vsako leto napiše eno knjigo. Za začetek se je lotil trilogije. Prvi del, Casino Banale, je izšel lani, pravkar pa je luč sveta ugledal Vohun, ki me je okužil. Novinarje je povabil na druženje ob izidu romana, med katerim je nastal tudi ta pogovor, zdaj pa že pridno snuje sklepni del.

Pravite, da okužba v naslovu ni povezana s covidom-19, verjetno pa ste tak naslov izbrali ravno zaradi aktualnosti, ker pač živimo v času pandemije in zna knjiga pritegniti tako cepilce kot anticepilce.

Tu bi odgovoril vsem tistim, ki so mi pisali, češ, pa ta virus, zdaj pa še ti ... Če verjamete ali ne, gre za čisto naključje, kljub temu da knjiga govori o potencialnih nevarnostih okužb, kakšnih, pa bodo morali ugotoviti bralci sami.