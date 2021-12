Kaj ti bo kuga, če imaš črne koze

V nadaljevanju preberite:

Kaj imata skupnega Lawrence Durrell in Goli otok? Gorana Markovića. Srbski režiser in pisec je velik oboževalec avtorja Aleksandrijskega kvarteta, film o Golem otoku pa je hotel posneti že v devetdesetih letih. Takrat mu je načrte prekrižala vojna, je pa zato pred tremi leti izdal roman Beograjski trio, v katerem je zloglasno koncentracijsko taborišče povezal z izmišljeno zgodbo o Durrellu, ki se je v času informbiroja dejansko mudil v Jugoslaviji kot tiskovni ataše na britanskem veleposlaništvu.

Sin dveh zvezd jugoslovanskega filma, Olivere in Radeta Markovića, pravi, da je napisal »erotični triler o Golem otoku«. Ker zgodbo podaja prek pisem, dnevniških zapisov, uradnih poročil, zapisnikov in pričevanj, bralci včasih zmot­no mislijo, da gre za resnične dokumente. Avtorja to zgolj zabava. »Vprašajo me, kaj se je v resnici zgodilo z nekim likom, jaz pa se jim nasmehnem in rečem, da ne vem, saj sem si ga izmislil.«