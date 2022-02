Kameleon v postelji Penelope Cruz

V nadaljevanju preberite:

Ni le edini španski igralec, ki je dobil oskarja, je tudi eden najboljših igralcev sploh. Njegove mojstrske preobrazbe vedno znova osupnejo, kljub svetovni slavi pa deluje presenetljivo normalno in zasebno življenje, četudi ga deli z najslavnejšo Španko v Hollywoodu, skrbno skriva pred očmi javnosti. Da v intervjuju izjavi, da nima pojma, kdo so Kardashianke, mu štejemo le v plus.