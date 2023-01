Kar se dogaja tukaj, reka razširja dalje

V nadaljevanju preberite:

Grad nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save je ovit v gosto meglo, ko nas pred vhodom pričaka prijazno nasmejan umetnik Boštjan Kavčič. Barve, v katere je odet akademski kipar, ki je po izobrazbi tudi diplomirani ekonomist, se popolnoma ujemajo s čarobno, stoletja staro mogočno utrdbo. Kot pravi, je namen njegovega dela na ustvarjalen način dvigovati frekvenco planeta in kolektivne zavesti. »Odkril sem, da se tako v družinah kot pri posameznikih določeni vzorci ves čas ponavljajo. To velja tudi za kraje, kot je ta,« reče, ko s kamnite poti stopimo skozi glavna vrata veličastnega gradu Rajhenburg. Med očiščevalno umetniško izkušnjo nam je med drugim zaupal, zakaj ga ni mogoče kupiti.