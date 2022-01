Kate Middleton: Vzgojena za vladarico

V nadaljevanju preberite:

Medijsko izpostavljeni člani kraljevih družin njenega kova so zvezdniki, primerljivi z vplivnimi hollywoodskimi in pop umet­niki, kar se kaže tudi v dohodkih. Ljubljenka kraljice Elizabete II. ima po lanskih podatkih premoženje v vrednosti od sedem do deset milijonov dolarjev, sicer trikrat manj kot njen mož, pol leta mlajši princ William. Kate velik delež svojih zaslužkov podarja v dobrodelne namene. S princem sta se spoznala na elitni univerzi Saint Andrews na Škotskem. Menda ga je popolnoma očarala, ko jo je videl nastopiti na šolski dobrodelni modni reviji, na kateri je nosila prosojno čipkasto obleko. Velja za modno ikono št. 1 v britanski kraljevi družini, medtem ko jo po izboru britanske revije Tatler med evropskimi plemkinjami prekaša 36-letna, za zdaj manj znana italijanska aristokratinja Beatrice Borromeo z monaškega dvora.