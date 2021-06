Kate Winslet: Najboljša igralka svoje generacije

V nadaljevanju preberite:



Slavna britanska igralka Kate Winslet, ki bo jeseni dopolnila 46 let, je svetovno slavo doživela že kot 22-letna mladenka. Takrat sta v noro uspešni romantični drami Titanik, ki je prinesla več kot dve milijardi dolarjev zaslužka, nastopila z leto starejšim Leonardom DiCaprijem. Letos je dosegla izjemen uspeh z vlogo samosvoje detektivke v seriji Mare iz Easttowna, ki ima na HBO rekordno gledanost. Njena igra z leti postaja žlahtnejša, v like vnese zanjo značilno mešanico skrajnih čustev od jeze in obupa do bojevitosti in avtoritativnosti. Zaigrala bo tudi v znanstvenofantastični avanturi Avatar 2; prvi del je rekorder po dohodku, saj se približuje trem milijardam dolarjev zaslužka.