»Zakaj vas je tako strah naših jošk?«

V nadaljevanju preberite:

Neprijetne stvari, s katerimi se srečujemo znotraj svojih meja, raje kot univerzalnim značilnostim pripisujemo značaju naroda. Ni jih malo, ki so prepričani, da je zavist izrazito slovenska, prav tako da so del nacionalnega značaja razprtije in negativna selekcija. Med domačo folkloro bi lahko uvrstili tudi domnevo kuhinjo, ki malodane vsako leto spremlja Emo. In vendar so tudi drugi narodi zeleni od zavisti, škandali sestavni del tujih nacionalnih evrovizijskih predizborov, povprečnost pa marsikje vztrajno zmaguje nad izvirnostjo. Nič drugače ni bilo minuli konec tedna v Španiji, kjer je polemika o izbiri predstavnika na majskem Eurosongu v Torinu na koncu pristala celo v parlamentu.