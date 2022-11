Kdor me plača, bom zanj delal, torej sem p...

V nadaljevanju preberite:

Na igralsko akademijo ni bil sprejet, a začel zažigati kot naturščik. 46-let­ni Miha Brajnik se zaveda svoje drugačnosti, ki ga ne prizadene, spremlja pač vse življenje. Stand up komik, scenarist, igralec in še kaj pravi, da je humor najresnejša stvar na svetu, o čemer vas bo gotovo prepričal tudi v drugem delu filma Pr' Hostar, kjer pa ne igra več fuzbala, ampak pikado. V real­nosti, od koder črpa pretežen del navdiha za svoje delo, bi najraje ves čas igral ali gledal košarko, pot do logaške žene Tine, večje, višje polovice, s katero imata dva otroka, pa ga je vodila prek Kitajske.