Ketamin na Danskem, kokain v Belgiji, prva pa ostaja marihuana

Izsledki mednarodne analize odpadnih voda, ki jo pri nas opravljajo na Institutu Jožef Stefan, izvajali pa so jo v 104 evropskih mestih in v 21 državah, članicah EU in v Turčiji, so konec marca pokazali, da je med osmimi vključenimi slovenskimi mesti najvišja uporaba kokaina, ekstazija in metamfetamina v Ljubljani, amfetamina v Velenju, THC pa v Kopru. Nobeno od slovenskih mest se po uporabi drog ni uvrstilo v prvo dvajseterico.

Po podatkih raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2018 je eden od petih prebivalcev Slovenije v starosti 15–64 let v življenju že poskusil katero izmed prepovedanih drog. Najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije je konoplja, sledijo ekstazi, kokain, amfetamin, LSD in drugi halucinogeni ter heroin. Še veliko več drog, kot jih Slovenci uporabimo, prečka naše ozemlje. Slovenija namreč leži na zloglasni Balkanski poti, ki Evropo oskrbuje s prepovedanimi drogami.