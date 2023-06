Kijev vrača udarec

V nadaljevanju preberite:

V Kremlju se že petnajsti mesec ukvarjajo s tem, kako prepričati ljudi, da gre vse po načrtu in da ni razlogov za paniko. Kar se dogaja v Ukrajini, ni vojna, le operacija. Tudi mobilizacija je zgolj »delna«, sankcije pa so priložnost za gospodarsko neodvisnost. Podobo navidezne normalnosti poleg trupel in pohabljencev, ki se vračajo s fronte, kazijo tudi eksplozije, atentati in napadi brezpilotnikov na tarče globoko v Rusiji. Vojna že ves čas poteka tudi na domačih tleh. Še več, v pričakovanju ukrajinske protiofenzive so napadi vse pogostejši in vse bolj drzni. Varna ni niti prestolnica. To med Rusi vzbuja pomisleke o smiselnosti specoperacije in, kar je še huje, sposobnosti tistih, ki jo vodijo.